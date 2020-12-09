دبي.. إطلاق نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي

كشف “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و”مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة” النقاب عن نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة دبي الإماراتية وتم بثه عالميا بشكل افتراضي.

وشارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خالد عبد الغفار، الذي أثنى على الجهود المبذولة على مدى أكثر من عقد من الزمن من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال إن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات ومشاركتها الفعالة من خلال صانعي السياسات والشباب، وإن هناك تعاونا مستمرا مع مشروع المعرفة حيث تتم دراسة نقاط القوة و الضعف على هذا الصعيد في مصر و طرق الوصول لحلول لمواجهة التحديات.

من جانبه، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إنه على مدى السنوات الماضية “شكل مؤشر المعرفة العالمي أداة فعالة للدول لقياس المعرفة بمفهومها الشامل والذي يتسق بشكل كامل وعميق مع مختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة”.

وأوضح في لمحة سريعة حول نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020 أن نتائج الإمارات العربية المتحدة جاءت لتعكس إرادة وجهود المتخصصين وصانعي القرارات وجميع الأطراف في الدولة التي حافظت على موقعها ضمن أفضل 20 دولة عالميا متقدمة 3 مراتب لتحتل المرتبة الـ15 مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع، فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميا على مستوى التعليم قبل الجامعي والمرتبة الأولى على مستوى خمسة مؤشرات قطاعية ومحاور فرعية ومتغيرات.

من جهته، ذكر المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، أن مثل هذه الأوقات تحديدا هي التي يكون فيها صناع القرار في جميع أنحاء العالم بأمس الحاجة إلى قاعدة معرفية قوية توجه جهودهم لمواجهة المخاطر الناشئة واغتنام الفرص من أجل تعزيز التنمية في هذا السياق العالمي المتغير.

وتحت مظلة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال “مشروع المعرفة” تم إصدار نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي الذي وسع نطاق تغطيته هذا العام ليشمل 138 دولة ليوفر مدخلا لها للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم لتعزيز اقتصادات المعرفة القوية.

وفي نظرة سريعة على نتائج مؤشر المعرفة العالمي، حافظت سويسرا على مركزها الأول تليها الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وهولندا.

كما حافظت الإمارات العربية المتحدة على مركزها ضمن أفضل 20 دولة عالميا متقدمة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 15 عالميا والأولى على مستوى الدول العربية مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع.

وأظهرت نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 حاجة دول العالم إلى زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار بعدما شكل المتوسط​​العالمي الحد الأدنى بين القطاعات المكونة للمؤشر.

وشارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خالد عبد الغفار، الذي أثنى على الجهود المبذولة على مدى أكثر من عقد من الزمن من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال إن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات ومشاركتها الفعالة من خلال صانعي السياسات والشباب، وإن هناك تعاونا مستمرا مع مشروع المعرفة حيث تتم دراسة نقاط القوة و الضعف على هذا الصعيد في مصر و طرق الوصول لحلول لمواجهة التحديات.

من جانبه، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إنه على مدى السنوات الماضية “شكل مؤشر المعرفة العالمي أداة فعالة للدول لقياس المعرفة بمفهومها الشامل والذي يتسق بشكل كامل وعميق مع مختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة”.

وأوضح في لمحة سريعة حول نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020 أن نتائج الإمارات العربية المتحدة جاءت لتعكس إرادة وجهود المتخصصين وصانعي القرارات وجميع الأطراف في الدولة التي حافظت على موقعها ضمن أفضل 20 دولة عالميا متقدمة 3 مراتب لتحتل المرتبة الـ15 مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع، فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميا على مستوى التعليم قبل الجامعي والمرتبة الأولى على مستوى خمسة مؤشرات قطاعية ومحاور فرعية ومتغيرات.

من جهته، ذكر المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، أن مثل هذه الأوقات تحديدا هي التي يكون فيها صناع القرار في جميع أنحاء العالم بأمس الحاجة إلى قاعدة معرفية قوية توجه جهودهم لمواجهة المخاطر الناشئة واغتنام الفرص من أجل تعزيز التنمية في هذا السياق العالمي المتغير.

وتحت مظلة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال “مشروع المعرفة” تم إصدار نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي الذي وسع نطاق تغطيته هذا العام ليشمل 138 دولة ليوفر مدخلا لها للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم لتعزيز اقتصادات المعرفة القوية.

وفي نظرة سريعة على نتائج مؤشر المعرفة العالمي، حافظت سويسرا على مركزها الأول تليها الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وهولندا.

كما حافظت الإمارات العربية المتحدة على مركزها ضمن أفضل 20 دولة عالميا متقدمة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 15 عالميا والأولى على مستوى الدول العربية مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع.

وأظهرت نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 حاجة دول العالم إلى زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار بعدما شكل المتوسط​​العالمي الحد الأدنى بين القطاعات المكونة للمؤشر.