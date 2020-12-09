ريال مدريد ومونشنغلادباخ إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا 

تغلب ريال مدريد الإسباني على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-صفر، لكنهما بلغا سويًا الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لأن المباراة الثانية في هذه المجموعة الثانية بين إنتر الإيطالي وشاختار دانيتسك الأوكراني انتهت بتعادلهما سلبًا، الأربعاء.

وتصدر بطل إسبانيا المجموعة برصيد 10 نقاط أمام مونشنغلادباخ (8) الذي تفوق بفارق المواجهتين المباشرتين عن شاختار (8) الذي سينتقل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، فيما ودّع إنتر كليًا المسابقات القارية باكتفائه بست نقاط.

وكان الفرنسي كريم بنزيمة بطل المباراة الأولى بتسجيله هدفيها بكرتين رأسيتين في الدقيقتين 9 و32 ليبعد الضغوط عن مواطنه ومدرب الفريق زين الدين زيدان.

ولم تكن بداية الفريق الملكي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (13 مرة) مثالية في هذه المسابقة، لأنه سقط على أرضه أمام شاختار 2-3، ثم مجددا أمامه صفر-2 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، وبالتالي كان مطالبًا بالفوز لكي ينضم إلى نخبة الأندية المتأهلة.

وعاد قائد ريال المؤثر سيرخيو راموس إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه لإصابة بتمزق في فخذه تعرض له خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده إسبانيا على ألمانيا بسداسية نظيفة في 15 نوفمبر.

وخاض بنزيمة مباراته الرقم 527 في صفوف ريال مدريد في مختلف المسابقات بحسب موقع أوبتا للإحصاءات، ليعادل بالتالي الرقم القياسي المسجل بإسم البرازيلي روبرتو كارلوس كأكثر اللاعبين الأجانب دفاعًا عن ألوان الفريق الملكي.

وتصدر بطل إسبانيا المجموعة برصيد 10 نقاط أمام مونشنغلادباخ (8) الذي تفوق بفارق المواجهتين المباشرتين عن شاختار (8) الذي سينتقل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، فيما ودّع إنتر كليًا المسابقات القارية باكتفائه بست نقاط.

وكان الفرنسي كريم بنزيمة بطل المباراة الأولى بتسجيله هدفيها بكرتين رأسيتين في الدقيقتين 9 و32 ليبعد الضغوط عن مواطنه ومدرب الفريق زين الدين زيدان.

ولم تكن بداية الفريق الملكي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (13 مرة) مثالية في هذه المسابقة، لأنه سقط على أرضه أمام شاختار 2-3، ثم مجددا أمامه صفر-2 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، وبالتالي كان مطالبًا بالفوز لكي ينضم إلى نخبة الأندية المتأهلة.

وعاد قائد ريال المؤثر سيرخيو راموس إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه لإصابة بتمزق في فخذه تعرض له خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده إسبانيا على ألمانيا بسداسية نظيفة في 15 نوفمبر.

وخاض بنزيمة مباراته الرقم 527 في صفوف ريال مدريد في مختلف المسابقات بحسب موقع أوبتا للإحصاءات، ليعادل بالتالي الرقم القياسي المسجل بإسم البرازيلي روبرتو كارلوس كأكثر اللاعبين الأجانب دفاعًا عن ألوان الفريق الملكي.