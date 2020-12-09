سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين





تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الأمة لعام 2020 مشيدا سموه بعراقة المسيرة البرلمانية في دولة الكويت ومتمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الطيبة بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.