ملتقى “كفو 4” برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء





أعلنت المدير التنفيذي لمشروع (كفو) الكويتي الدكتورة فاطمة الموسوي انعقاد ملتقى (كفو) السنوي الرابع في الفترة من 12 الى 16 الجاري عبر منصة (زووم) برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.وقالت الدكتوره الموسوي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان سموه سوف يلقي كلمة للشباب في الجلسة الافتتاحية يوم 13 ديسمبر الجاري ويتبع الكلمة مشاركة متحدثين من جهات مختلفة كما سيشارك ضيوف من البنك الدولي وأكثر من 30 كفاءة وطنية متحدثة في الجلسات المختلفة.واعتبرت ان هذا الملتقى فرصة للكفاءات للتواصل والتعاون فيما بينهم مشيرة الى انه تم اختيار 100 شخصية لهذا العام لأدوار مختلفة تطوعية تم اختيارها “لبناء مجتمعات حيوية مع تفعيل مشاركة الأعضاء وتسليط الضوء على الأفكار التي تساهم في بناء تعاونات مختلفة مع الجهات من خلال مجتمعات (كفو) العشرة”.وبينت انه تم إضافة مجتمع جديد لمجتمعات (كفو) وهو مجتمع السياسات العامة تلبية لرغبة أعضاء منصة (كفو) الإلكتروني مبينة أنه من خلال الملتقى سيتم التعرف أكثر على هذه الأدوار عن ممثلي مجتمعات (كفو) واجندة 2021 اضافة إلى خلق فرص مع الجهات المختلفة.وقالت ان إحدى مهام ممثلي المجتمعات اقتراح المتحدثين ولذلك يستوجب حضور الكفاءات والتفاعل لترشيحهم في الفعاليات القادمة خلال فعاليات أجندة (كفو).وذكرت ان انعقاد جميع الفعاليات سيكون عبر منصة (زووم) داعية كل الكفاءات والجهات المهتمة لحضور الملتقى عن طريق التسجيل في الرابط الموجود بوسائل التواصل الاجتماعي لمشروع (كفو) مبينه ان آخر يوم للتسجيل بعد غد الخميس.يذكر ان مشروع (كفو) يعد احد انجازات وتوصيات المشروع الوطني للشباب تلبية لتوجيهات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بالاهتمام بالشباب نظرا لأهمية دورهم في البناء وخدمة الوطن.