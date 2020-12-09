ملك “كامب نو”.. رونالدو يحطم رقما جديدا في “حديقته المفضلة”

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي لانتصار عريض على خصمه برشلونة الإسباني، في عقر دار الأخير، الثلاثاء، ليعزز “الدون” مكانته الخاصة في ملعب “كامب نو”.

وانتصر يوفنتوس بنتيجة 3-0 على برشلونة في “كامب نو”، لينتزع صدارة المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، تاركا الوصافة للنادي الكتالوني.

وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء في المباراة، وقدم أداء قويا ليحصل على أعلى تقييم بين اللاعبين، متفوقا على غريمه التقليدي ليونيل ميسي الذي لم يحالفه التوفيق.

وبهدفيه في الملعب الشهير، أصبح “كامب نو” ملعب رونالدو المفضل، حيث وصل إلى الهدف رقم 14 عليه مساء الثلاثاء، مما يعني أنه أكثر ملعب “خارج الأرض” سجل فيه رونالدو خلال مشواره الحافل.

كما أصبح رونالدو أول لاعب بتاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ركلتي جزاء ضد برشلونة في “كامب نو”، الملعب الذي لطالما كان حصنا منيعا أمام خصوم البارسا.

ووصل رونالدو الثلاثاء للهدف رقم 650 في مشواره بالأندية، توزعت بين فرقه الأربعة سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، فريقه الحالي.

وانتصر يوفنتوس بنتيجة 3-0 على برشلونة في “كامب نو”، لينتزع صدارة المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، تاركا الوصافة للنادي الكتالوني.

وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء في المباراة، وقدم أداء قويا ليحصل على أعلى تقييم بين اللاعبين، متفوقا على غريمه التقليدي ليونيل ميسي الذي لم يحالفه التوفيق.

وبهدفيه في الملعب الشهير، أصبح “كامب نو” ملعب رونالدو المفضل، حيث وصل إلى الهدف رقم 14 عليه مساء الثلاثاء، مما يعني أنه أكثر ملعب “خارج الأرض” سجل فيه رونالدو خلال مشواره الحافل.

كما أصبح رونالدو أول لاعب بتاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ركلتي جزاء ضد برشلونة في “كامب نو”، الملعب الذي لطالما كان حصنا منيعا أمام خصوم البارسا.

ووصل رونالدو الثلاثاء للهدف رقم 650 في مشواره بالأندية، توزعت بين فرقه الأربعة سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، فريقه الحالي.