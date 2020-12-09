وزير الداخلية يشكر سمو ولي العهد لتقديره جهود رجال “الداخلية” بانتخابات “الأمة 2020”





بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح اليوم الثلاثاء برقية شكر وتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ردا على برقية الشكر والتقدير على ما بذله رجال الأمن من جهود حثيثة في تهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر في انتخابات مجلس الأمة 2020.وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان صحفي ان الوزير الصالح “تقدم ببرقيته ببالغ الشكر وعظيم الامتنان” قائلا “تلقيت وجميع منتسبي وزارة الداخلية من قياديين وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين إشادة وثناء سموكم بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية من أجل نجاح سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة وما كان هذا النجاح ليتحقق لولا توفيق الله ثم التعاون المتميز والمثمر من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمواطنين”.وتابع “معربين لسموكم عن اعتزازنا بكل ما حملته رسالتكم من إشادة وتقدير مؤكدين لسموكم حرصنا على بذل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة سائلين العلي القدير أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم”.