“التجارة”: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد..وإتاحة جميع الخدمات من خلاله

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق موقعها الالكتروني الجديد www.moci.gov.kw ليمكن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات التي يتيحها والمعاملات التي تقدمها عبر الخدمات الالكترونية بأسهل الطرق وبشكل سلس، وذلك للمساهمة في رفع المؤشرات التنافسية في البلاد.وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن موقع الوزارة الجديد صمم بشكل يتناسب مع روح استراتيجية الوزارة لتنفيذ رؤية الكويت 2035، حيث تم تغيير الواجهة كاملة وتغير المضمون الالكتروني والرقمي.وأضافت أن الموقع الجديد يحتوي على جميع بوابات الوزارة لخدمات الافراد والشركات بالاضافة الى دليل كامل عن اجراء وخدمات الوزارة سواء الالكترونية او الطريقة التقليدية، وذلك لمواكبة التطور في البنية الخدماتية والالكترونية للوزارة، ويقدم الدليل كل المعاملات المقدمة ووصفها وطريقة اتمامها والوقت اللازم لإنجازها وهو ما من شأنه أن يقلل هامش الاجتهادات الشخصية على المراجعين، ومرجعا مهما للعملاء والمبادرين بالاضافة الى النشرات الاقتصادية والتقارير السنوية التي تهم الباحثين في الشأن الاقتصادي والتجاري فضلا عن انه تم تخصيص عرض أسعار الاسواق في الموقع الجديد (اسعار السلع الانشائية – أسعار الذهب – أسعار السلع اليومية).وذكرت «التجارة،» أن الموقع الجديد ربط جميع بوابات الوزارة لجميع الخدمات، وخصص رمز الكتروني مربع Qr لكل باب، فضلا عن تقديم الشكاوى العملاء من المستهلكين والشركات، وآخر لمركز الكويت للأعمال بالإضافة إلى إعادة تصميم خدمات التموين، فضلا عن باب يحتوي على كل القوانين والقرارات واللوائح، بما يسهل إجراءات المعاملات ومعرفة متطلباتها وتجهيزها.