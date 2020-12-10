“التحقيقات”: تذليل العقبات أمام المحامين





اجتمع مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالإنابة في وزارة الداخلية جمال الريش بحضور نائب المدير العام لشؤون الادعاء العام اللواء حقوقي د.أسعد الرويح اليوم مع رئيس جمعية المحامين شريان الشريان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.تناول الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة حيث استمع الرويح إلى بعض الملاحظات التي تتعلق بتبسيط الإجراءات أثناء مباشرة المحامين لقضايا الجنح حيث وعد بالعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجههم بما يتوافق مع قانون الإجراءات الجزائية كما أكد على استمرار تلك اللقاءات التي تساهم في زيادة التعاون بين الجانبين .من جهته أعرب رئيس جمعية المحامين عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية لما تقدمه من جهود واضحة للتسهيل على المحامين مثمنا التعاون مع الجمعية من أجل المصلحة العامة للجميع .حضر الاجتماع من الإدارة العامة للتحقيقات مدير إدارة المكتب الفني مدعي عام عثمان البلوشي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية العميد حقوقي أحمد العود العازمي، والعقيد محقق علي الجطيلي، ومن جمعية المحامين نائب رئيس لجنة القبول المحامي خالد السويفان، وعضو لجنة القبول المحامي زايد الجميعة، وعضو لجنة تذليل العقبات المشتركة بين (المحامين) و(التحقيقات) المحامي خلف الفضوه.