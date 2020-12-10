الجولة السادسة من المشاورات الثنائية تبحث التعاون بين الكويت هولندا

– 370.500 مليون يورو حجم التبادل التجاري المشترك في 2019– إشادة بمستوى التعاون العسكري وفي مجال مكافحة الإرهاب عقدت اليوم الجولة السادسة من المشاورات السياسية الثنائية الكويتية الهولندية على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين الصديقين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية ان المشاورات بحثت آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات الصحية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.واشار البيان الى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والممتدة لأكثر من 56 عاما.واعرب الجانبان عن تطلعهما الى تعزيز حجم التبادل التجاري البالغ 370.500 مليون يورو في عام 2019 وبما يعكس العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.واكد الجانبان أهمية دور القطاع الخاص ورجال الاعمال في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين كما أعربا عن تطلعهما لتبادل الزيارات بين ممثلين القطاع الخاص اضافة إلى الرغبة نحو إقامة منتدى إقتصادي تجاري في الكويت يجمع الشركات الكويتية والهولندية لمناقشة السبل الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الهولندية للاستثمار بدولة الكويت.وأثنى الجانبان على مستوى التعاون العسكري بين البلدين كما عبرا عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.كما ناقشا الكثير من الموضوعات المختلفة مثل رؤية الكويت 2035 – التغير المناخي – إدارة المياه – الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.من جانبه أشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي وفقا للبيان بمتانة العلاقات بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وتناميها المستمر والذي توج بافتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد خلال عام 2019.واشار الى توافق الجانبين بالرؤى حيال القضايا الدولية والإقليمية بالإضافة الى تعاونهما في تنظيم المحافل والمؤتمرات الدولية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة.واستعرض السفير الخبيزي خلال بحث الجانبين آخر التطورات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية مواقف دولة الكويت حيال المستجدات الطارئة على المشهد السياسي في المنطقة.كما أوضح مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الهولندية مارسيل دي فينك مارسيل موقف بلاده إزاء القضايا الدولية والإقليمية.وأكد الجانبان تطلعهما لمتابعة نتائج هذا الاجتماع واستعراض النتائج خلال جولة المشاورات السياسية السابعة المقبلة التي من المفترض أن تعقد في لاهاي العام القادم 2021.ترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي فيما ترأس الجانب الهولندي مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الهولندية مارسيل دي فينك وبمشاركة سفير لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي وسفير مملكة هولندا لدى الكويت لورنس ويستهوف.