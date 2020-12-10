محليات

«الكهرباء»: فصل التيار عن 12 منطقة وقطعة سكنية فجر الخميس لأعمال الصيانة

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أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن القيام بأعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست مما سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي حسب المناطق والمواعيد التالية:- الفحيحيل قطعة 3- فهد الأحمد قطعة 2- أبو حليفة- المسيلة قطعة 7- القصور قطعة 1- المسايل قطعة 3- خيطان قطعة 6 و8- الدوحة قطعة 2- الجابرية قطعة 5- الروضة قطعة 1ومنطقة سعد العبدالله قطعة 11.وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أن فصل الكهرباء سيبدأ في الساعة 4 فجر يوم الخميس وحتى الساعة 8 صباحاً.

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