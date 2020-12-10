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«الكهرباء»: فصل التيار عن 12 منطقة وقطعة سكنية فجر الخميس لأعمال الصيانة
أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن القيام بأعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست مما سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي حسب المناطق والمواعيد التالية:- الفحيحيل قطعة 3- فهد الأحمد قطعة 2- أبو حليفة- المسيلة قطعة 7- القصور قطعة 1- المسايل قطعة 3- خيطان قطعة 6 و8- الدوحة قطعة 2- الجابرية قطعة 5- الروضة قطعة 1ومنطقة سعد العبدالله قطعة 11.وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أن فصل الكهرباء سيبدأ في الساعة 4 فجر يوم الخميس وحتى الساعة 8 صباحاً.