«النزاهة الوطنية»: «أمة 2020» جرت بدرجة عالية من الشفافية

– العنزي: استعدادات ممتازة لاستقبال المرشحين بما فيهم مصابو «كورونا»قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية محمد العتيبي ان انتخابات مجلس الامة 2020 جرت بدرجة عالية من النزاهة والشفافية وتم إدارتها بشكل جيد في ظل اقبال كبير من الناخبين وإجراءات احترازية صحية.واضاف العتيبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جمعية المحامين الكويتية ان الانتخابات تمثل انجازا حقيقيا بإجرائها في يوم واحد وفي أوقاتها الدستورية في ظل حالة الطوارئ المتمثلة بجائحة (كوفيد-19).ولفت الى ان جمعية النزاهة الوطنية الكويتية قامت بمتابعة مسار العملية الانتخابية بدعوة من مجلس الوزراء منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات الى إجراءات الترشيح والحملة الانتخابية للمرشحين.وأشار الى ان فرق الجمعية انتشرت في جميع الدوائر الانتخابية وتم زيارة عدد كبير من اللجان الانتخابية والاطلاع على تفاصيل عملية الاقتراع كما تم زيارة المدارس المخصصة لمرضى الكورونا.وذكر ان الفرق حضرت عمليات فتح الصناديق وبدء الفرز ووضع جداول النتائج التي تمت جميعها في شفافية عالية جدا كما أبدى القضاة ووكلاء النيابة وكوادر وزارة الداخلية قدرا كبيرا من التعاون في التعامل مع فرق الجمعية».ولفت ان (النزاهة الوطنية) اصدرت تقريرا نهائيا لانتخابات (الامة 2020) سجلت فيه العديد من النقاط الإيجابية التفصيلية مع بعض التوصيات والملاحظات حيث غلب على الانتخابات النقاط الإيجابية الى جانب قدر عالي من النزاهة والشفافية إذ تم تسجيل 63 نقطة إيجابية و 18 ملاحظة و12 توصية مما يعتبر التزاما عاليا بالمعايير المحلية والعالمية لنزاهة الانتخابات.وقال ان (النزاهة الوطنية) تقوم تسجيل ملاحظاتها حسب المعايير المحلية والدولية فالمحلية حددها مجلس الوزراء في مهمة جمعيات النفع العام في الاطلاع على الانتخابات النيابية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بناء على قانون الانتخاب والقوانين المنظمة الأخرى ذات العلاقة.وبين ان المعايير الدولية تشمل المبادئ العامة الواردة في المعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك التي تشير للانتخابات العامة ويشمل كذلك التعليقات والإيضاحات التي تصدرها هيئات دولية الخاصة بالانتخابات بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية الخاصة بتنظيم ومراقبة الانتخابات.من جانبه اكد نائب رئيس الجمعية د. أنور الشعيب أهمية استخدام التكنولوجيا في تثبيت دخول الناخبين للجان الانتخاب بحيث تظهر على الشاشة دون الحاجة للنداء بالاسم وحتى يطلع عليها وكلاء المرشحين في غرف عمليات المرشحين مباشرة دون الحاجة لقيام مندوبين المرشحين بتقييد أسماء الناخبين في كل لجنة.من جهته اشاد امين الجمعية حمود العنزي بإدارة الانتخابات التي اظهرت استعدادات ممتازة لاستقبال المرشحين بما فيهم المصابين بالكورونا وقيامها بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح والتي بدورها أصدرت قراراتها بشطب 33 مرشحا واستبعاد طلب واحد لم يستكمل اجراءاته اللازمة.