«الهلال الأحمر» تسلم وزارة «الصحة» عيادة طبية متنقلة لدعم خدمات الرعاية الصحية

سلمت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الخميس عيادة طبية متنقلة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الطبية الى وزارة الصحة بهدف دعم خدمات الرعاية الصحية في البلاد.وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () ان تسليم العيادة يأتي في إطار جهود الجمعية استكمالا لمبادراتها في المشاركة الفعالة في جهود وزارة الصحة ودورها الطبي والإنساني الكبير الذي تقوم به.وأوضح الساير انه تم تزويد العيادة الطبية المتنقلة بكافة الاجهزة الطبية اللازمة ومنها جهاز الاشعة واجهزة الفحص اضافة الى المختبر وغرفة العمليات وكافة المستلزمات الخاصة للكوادر الطبية.وأعرب عن شكره وتقديرة لتبرع البنك الوطني للهلال الاحمر بتوفير الاجهزة الطبية وتخصيص العيادات المتنقلة بكل تجهيزاتها ومستلزماتها الطبية والمكتبية وذلك انطلاقا من دوره الإنساني والمجتمعي.وقال الساير ان تبرع البنك الوطني بالعيادة يعد انموذجا مميزا للعمل المشترك بين قطاعات الدولة المختلفة.