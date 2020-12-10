الوزير الصالح يشكر سمو الأمير لموافقة سموه الكريمة على وضع علم قوة الإطفاء ضمن أعلام المؤسسات العسكرية في مكتب وديوان سموه العامر

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح برسالة شكر وتقدير الى حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة موافقة سموه الكريمة على وضع علم قوة الإطفاء ضمن أعلام المؤسسات العسكرية في مكتب وديوان سموه العامر جاء هذا نصها: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناوك من أعضاء قوة الإطفاء العام يطيب لنا أن نرفع الی مقام سموكم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لموافقة سموكم الكريمة على وضع علم قوة الإطفاء العام ضمن اعلام المؤسسات العسكرية في مكتب وديوان سموكم العامر وهو شرف كبير حظي به اعضاء قوة الإطفاء العام ووسام على صدورهم يشكل لهم دافعا نحو بذل المزيد من الجهد والعطاء في أدائهم لرسالتهم الإنسانية.سائلين المولى عز وجل أن نكون على قدر ثقتكم الغالية وأن يمدنا بعونه ويوفقنا لخدمة بلادنا وان يديم عليها الأمن والاستقرار تحت راية سموكم حفظكم الله ورعاكم وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتفضلوا سموكم اسمى ايات الاحترام والتقدير.