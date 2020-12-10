سمو الأمير يعزي أسرة وكيل أول ضابط ردن حمود الخالدي





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى اسرة المغفور له باذن الله تعالى وكيل اول ضابط ردن حمود علي الخالدي اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم المغفور له باذن الله تعالى وكيل اول ضابط ردن حمود علي الخالدي سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى اسرة المغفور له باذن الله تعالى وكيل اول ضابط ردن حمود علي الخالدي ضمنها خالص تعازيه بوفاة المغفور له باذن الله تعالى وكيل اول ضابط ردن حمود علي الخالدي سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.