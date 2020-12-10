غلطة الشاطر بألف.. “خطأ ساذج” يفقد مسؤولا منصبه

لم تدم فرحة مسؤول كبير في تنزانيا طويلا، إذ خسر منصبه قبل أن يباشر عمله، بسبب فشله في قراءة نص اليمين القانونية أمام الرئيس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، أعلن من البيت الأبيض (مقر الرئاسة التنزانية) أنه سيجري استبدال نائب وزير الثروة المعدنية فرانسيس ندولان بشخص آخر يستحق المنصب.

وفشل ندولان في قراءة نص أداء اليمين مرات متتالية وتوقف عن الكلام في مراسم حضرها الرئيس ماغوفولي ما أثار حالة من البلبلة والحيرة، ظهرت حتى على الرئيس.

ومما زاد الطين بلة أن الكاميرات كانت توثق عملية أداء اليمين مما جعلها تشكل فضيحة في البلاد.

وتدخل مسؤول كبير لوقف الموقف المحرج، فطلب من نائب الوزير العودة إلى مقعده وأخذ قسط من الراحة.

وشملت المراسم أداء 21 وزيرا و22 نائبا للوزراء اليمين القانونية للحكومة الجديدة أمام رئيس تنزانيا، البلد الواقع شرقي أفريقيا.

وكاد الموقف نفسه يتكرر مع نائبة وزير المالية، إذ تلعثمت في قراءة النص، غير أنها تداركت الموقف.

وقال ماغوفولي، مخاطبا الجمهور لاحقا، إنه سيتم استبدال ندولان بشخص آخر.

وأضاف “سنبحث عن شخص يمكنه قراءة المستندات التي تدخل مكتبه بشكل صحيح، ويكشف النقاب عما إذا كانت هناك عمليات تزوير”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، أعلن من البيت الأبيض (مقر الرئاسة التنزانية) أنه سيجري استبدال نائب وزير الثروة المعدنية فرانسيس ندولان بشخص آخر يستحق المنصب.

وفشل ندولان في قراءة نص أداء اليمين مرات متتالية وتوقف عن الكلام في مراسم حضرها الرئيس ماغوفولي ما أثار حالة من البلبلة والحيرة، ظهرت حتى على الرئيس.

ومما زاد الطين بلة أن الكاميرات كانت توثق عملية أداء اليمين مما جعلها تشكل فضيحة في البلاد.

وتدخل مسؤول كبير لوقف الموقف المحرج، فطلب من نائب الوزير العودة إلى مقعده وأخذ قسط من الراحة.

وشملت المراسم أداء 21 وزيرا و22 نائبا للوزراء اليمين القانونية للحكومة الجديدة أمام رئيس تنزانيا، البلد الواقع شرقي أفريقيا.

وكاد الموقف نفسه يتكرر مع نائبة وزير المالية، إذ تلعثمت في قراءة النص، غير أنها تداركت الموقف.

وقال ماغوفولي، مخاطبا الجمهور لاحقا، إنه سيتم استبدال ندولان بشخص آخر.

وأضاف “سنبحث عن شخص يمكنه قراءة المستندات التي تدخل مكتبه بشكل صحيح، ويكشف النقاب عما إذا كانت هناك عمليات تزوير”.