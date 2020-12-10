محليات

محافظ العاصمة كرّم الفيلي والشباب المشاركين في إرسال أول تجربة علمية إلى الفضاء

منذ 5 دقائق
1 أقل من دقيقة

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن «إرسال أول تجربة علمية من الكويت إلى محطة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) يعد نجاحا وإنجازا تاريخيا للكويت».جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، على هامش تكريمه د. بسام الفيلي ومجموعة الشباب والشابات المشاركين في التجربة.وعبر الخالد، عن «فخره واعتزازه بكل المساهمات والمبادرات المخلصة التي تخدم وتشرف الكويت في كافة المجالات»، مؤكدا «تشجيعه لمثل هذه الإنجازات ولهؤلاء الشباب والشابات الواعدين والواعدات المشاركين في هذه التجربة العلمية».وختم الخالد، تصريحه مشيدا «بجهود د.بسام الفيلي ودعمه لمثل هذه المبادرات المشرفة»، داعيا «المولى جل وعلا أن يحفظ راية الكويت خفاقة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد».

الوسوم

مقالات ذات صلة

«الأشغال» تفتتح غداً الجزء المنتهي من أعمال طريق «6.5» مقابل ضاحية «عبدالله المبارك»

نوفمبر 6, 2020

سمو الأمير يتلقى رسالة تهنئة من رئيس جمهورية النيجر.. بمناسبة توليه مقاليد الحكم

أكتوبر 27, 2020

وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية السنغال.. على هامش اجتماع «التعاون» الإسلامي بالنيجر

منذ أسبوعين

مستشفى قطري اجرى عملية معقدة لطفل كويتي كان يعاني نوبات صرع مستعصية

منذ أسبوعين
زر الذهاب إلى الأعلى