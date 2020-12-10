محليات

وزير الصحة: توفير اللقاح سيتم بعد اعتماده من الجهات الرسمية الدولية

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أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح اليوم الخميس ان توفير اللقاح في البلاد سيتم بعد اعتماده من قبل الجهات الرسمية الدولية.وأعرب الشيخ باسل الصباح في تصريح صحفي عن امله ان يتم اعتماد توفير اللقاح قبل نهاية السنة الحالية حتى تبدأ حملة التطعيم عملها وفق مراحل متعددة تشمل تطعيم اغلب المواطنين والمقيمين في البلاد خلال سنة.وأوضح ان أماكن التطعيم ستكون عبر صالة معدة في أرض المعارض بمنطقة مشرف ومجهزة بامكانية تطعيم اللقاح بقدرة قد تصل إلى 10 آلاف شخص باليوم الواحد مشيرا إلى انه يجري حاليا اعداد موقعين آخرين في محافظتي الجهراء والأحمدي حتى يتم اجراء اللقاحات بكل سهولة ويسر.وذكر انه تم إعداد برنامج خاص لآلية التطعيم للحفاظ على الوقت وسلامة الاجراءات لافتا الى ان الشخص الذى سيتم تطعيمه باللقاح سيحصل على شهادة تصله عبر هاتفه الشخصي تحتوي نوع التطيم وتاريخه ورقم الجواز اذا احتاجها للسفر في المستقبل.وعن الشركات المصنعة للقاحات التي تم التعاقد معها بين الشيخ باسل الصباح انه تم الاتفاق مع شركتي (أسترزينيكا وفايزر) فضلا عن 9 لقاحات سيتم اختيارها في القريب العاجل عبر (كوفاكس) وهو التحالف العالمي للقاحات.

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