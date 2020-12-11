“الإطفاء” تقيم حفل تخرج لعدد 92 وكيل عريف تخصص مكافحة

أقيم صباح اليوم الخميس حفل تخرج لعدد 92 ضابط صف برتبة وكيل عريف تخصص (مكافحة)، تحت رعاية رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، وبحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية المواد البشرية اللواء محمد الشطي.وقد أقيمت مراسم التخرج في مركز إعداد رجال الإطفاء بمنطقة كبد بحضور عدد من قياديي وضباط مركز إعداد رجال الإطفاء.وقد ألقى نائب رئيس قوة الإطفاء لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي، كلمة هنأ فيها الخريجين بالتحاقهم مع زملاء العمل بقوة الإطفاء.وحث الشطي، الخريجين على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم في خدمة وطنهم وحفاظهم على أرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم وحفظ أسرهم.وأكد على أن ميدان العمل الفعلي يحتاج إلى روح التعاون والإخلاص والحرص على أن يجتهدوا في تطوير قدراتهم الوظيفية والعملية وأن طريق العطاء متاح لهم لخدمة بلدهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية. وفي ختام الحفل تم تسليم الخريجين شهادة التخرج واجتياز الدورة التدريبية.