“الصحة” تدشن خدمة “التسجيل الإلكتروني” المسبق لتطعيم كورونا





أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن تدشين الوزارة خدمة التسجيل الالكتروني المسبق للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال الروابط المتاحة على موقع الوزارة الرسمي.وأوضح الدكتور السند لوكالة الانباء الكويتية () اليوم الخميس أن العمل على إعداد هذه الخدمة وتوفيرها بدأ منذ فترة وذلك ضمن استعدادات الوزارة للتطعيم ضد (كوفيد-19) مشيرا إلى أهمية التسجيل المسبق عبر الرابط حيث حددت الوزارة آلية وخطة للفئات المختلفة وأولويتها في تلقي التطعيم.وبين أن فتح باب التسجيل المسبق لا يعني الأولوية لمن سيبادرون بتسجيل بياناتهم أولا موضحا أن التسجيل سيحدد بشكل أوضح الطعومات المطلوب توفيرها ومراحل حملة التطعيم ومدتها الزمنية وفقا للأعداد المسجلة من المواطنيين والمقيميين والمقيمين بصورة غير قانونية بالشكل الذي يجعل من عملية التطعيم سهلة وميسرة.ولفت الى أن التطعيم للجميع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة مبينا أن هناك تنسيق قائم لاستكمال إجراءات تسجيل كافة فئات المجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة معربا عن الأمل في مبادرة الراغبين بالتطعيم إلى التسجيل في الموقع.وثمن جهود جميع العاملين في المنظومة الصحية والقائمين على هذه الخدمة بما ستحققه من ايجابيات نتطلع من خلالها إلى تحقيق الغايات التي ننشدها في صون الأمن الصحي للبلاد.