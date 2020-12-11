الطيران المدني: وصول أولى رحلات خطة عودة العمالة المنزلية.. الإثنين المقبل

عقدت اليوم الخميس، اللجنة الفنية لعودة العمالة المنزلية من الخارج اجتماعاً فنياً لمناقشة تفاصيل عودة العمالة المنزلية من الدول عالية الخطورة في مقر الإدارة العامة للطيران المدني.وترأس الإجتماع رئيس اللجنة الفنية المدير العام للطيران المدني مهندس، يوسف الفوزان وحضور أعضاء اللجنة الممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والمالية والهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى ممثلين من الطيران المدني.وقد استعرضت اللجنة الاستعدادات النهائية لانطلاق خطة عودة العمالة المنزلية بوصول أول رحلة من الهند يوم الإثنين المقبل الساعة 4:30 فجراً من مطار مدراس ووصول الرحلة الأولى من الفلبين يوم الثلاثاء المقبل الساعة 4:40 فجراً من مطار مانيلا وذلك وفق تطبيق الإجراءات الصحية بما يتضمنه من حجر إلزامي مدته 14 يوم داخل مساكن مخصصة للحجر الصحي.