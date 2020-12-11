محليات

الهند ترحب بالمبادرات الكويتية لحل الخلاف في منطقة الخليج

منذ 45 دقيقة
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رحبت الحكومة الهندية اليوم الجمعة بالتصريح الكويتي حول مباحثات مثمرة جرت لحل الخلاف في منطقة الخليج.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا في بيان “رأينا البيان من الجانب الكويتي بأن مناقشات مثمرة جرت لحل الخلاف في المنطقة كما رأينا تصريحات من دول أخرى في هذا الصدد ونرحب بهذه الإعلانات”.واضاف ان “الهند تشترك في علاقات حضارية واقتصادية وسياسية وثقافية وثيقة مع جميع دول الخليج ونأمل بعلاقات متناغمة بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي”.وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الاعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح قد صرح يوم الجمعة الماضي بان مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الازمة الخليجية. 

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