تشييع شهيد الواجب وكيل أول ضابط ردن حمود الخالدي

شُيع اليوم الخميس، بمقبرة صبحان جثمان شهيد الواجب من الإدارة العامة للمرور – إدارة المهام المرورية الخاصة – قسم شئون المواكب وكيل أول ضابط ردن حمود علي الخالدي إثر حادث مروري أليم أثناء تأدية مهامه.وقد حضر مراسم التشييع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة.وقدم معالي الوزير أنس الصالح خالص العزاء لأسرة الفقيد داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.