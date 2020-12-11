تونس.. إقرار ميزانية 2021 بعجز 2.5 مليار دولار

وافق البرلمان التونسي على ميزانية للعام 2021 تنص على عجز قيمته 8 مليارات دينار (2.5 مليار يورو) أي أكثر من 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وسيبلغ إنفاق الحكومة التونسية 41 مليار دينار، فيما يُتوقّع أن تصل الإيرادات إلى نحو 33 مليار دينار، بحسب نص القانون المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس النواب، والذي نقلت عنه وكالة “فرانس برس”.

وشهدت مراجعة مشروع القانون التي بدأت في نهاية نوفمبر توترات سياسية قوية، ثم أُقرّ مشروع القانون في نهاية المطاف ليل الأربعاء الخميس بموافقة 110 من أصل 217 نائبا في البرلمان.

وهذه الميزانية المبنية على أساس سعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل، حدّدت هدف نمو بنسبة 4% لعام 2021، بعد انخفاض تاريخي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% متوقع هذا العام، بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ولا تشمل موازنة 2021 على تعيينات في الخدمة العامة، إلا في قطاعي الأمن والصحة وفق “فرانس برس”.

وانتقد البنك المركزي التونسي العجز الكبير في 2020 (14% من إجمالي الناتج المحلي) واللجوء المبالغ فيه إلى التمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي.

وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.

وخلال عرض الميزانية على البرلمان في 28 نوفمبر، قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إن هذه الميزانية تقدّم بالأرقام صورة عن نتائج السياسات “غير الناجحة” الناتجة عن سنوات عدة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وسيبلغ إنفاق الحكومة التونسية 41 مليار دينار، فيما يُتوقّع أن تصل الإيرادات إلى نحو 33 مليار دينار، بحسب نص القانون المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس النواب، والذي نقلت عنه وكالة “فرانس برس”.

وشهدت مراجعة مشروع القانون التي بدأت في نهاية نوفمبر توترات سياسية قوية، ثم أُقرّ مشروع القانون في نهاية المطاف ليل الأربعاء الخميس بموافقة 110 من أصل 217 نائبا في البرلمان.

وهذه الميزانية المبنية على أساس سعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل، حدّدت هدف نمو بنسبة 4% لعام 2021، بعد انخفاض تاريخي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% متوقع هذا العام، بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ولا تشمل موازنة 2021 على تعيينات في الخدمة العامة، إلا في قطاعي الأمن والصحة وفق “فرانس برس”.

وانتقد البنك المركزي التونسي العجز الكبير في 2020 (14% من إجمالي الناتج المحلي) واللجوء المبالغ فيه إلى التمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي.

وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.

وخلال عرض الميزانية على البرلمان في 28 نوفمبر، قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إن هذه الميزانية تقدّم بالأرقام صورة عن نتائج السياسات “غير الناجحة” الناتجة عن سنوات عدة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.