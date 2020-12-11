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نزلت تسبح وباغتتها السمكة المتوحشة.. هجوم نادر ينتهي بالموت

منذ 52 دقيقة
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شهدت جزيرة سانت مارتن، الواقعة على بعد 240 كيلومترا إلى الشرق من بورتوريكو، أول هجوم لسمك قرش يودي بحياة شخص.

وأشارت تقارير إلى أن الضحية امرأة في الأربعينيات من عمرها، تعرضت لهجوم من سمكة قرش بينما كانت تسبح في خليج أورينت بسانت مارتن.

وحسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن مدير منظمة توثيق هجمات أسماك القرش، جافين نايلور، فإنه من غير المألوف وقوع مثل هذه الهجمات بهذه المنطقة.

وأضاف نايلور أن جزر البهاما كانت صاحبة النصيب الأكبر من ضحايا أسماك القرش في العام الماضي، إذ سجلت حالتي وفاة، بينما لم تقع أي حوادث في سانت مارتن، مشيرا إلى أن احتمال تكرار مثل هذه الحالات “منخفض جدا”.

وأشارت تقارير إلى أن الضحية امرأة في الأربعينيات من عمرها، تعرضت لهجوم من سمكة قرش بينما كانت تسبح في خليج أورينت بسانت مارتن.

وحسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن مدير منظمة توثيق هجمات أسماك القرش، جافين نايلور، فإنه من غير المألوف وقوع مثل هذه الهجمات بهذه المنطقة.

وأضاف نايلور أن جزر البهاما كانت صاحبة النصيب الأكبر من ضحايا أسماك القرش في العام الماضي، إذ سجلت حالتي وفاة، بينما لم تقع أي حوادث في سانت مارتن، مشيرا إلى أن احتمال تكرار مثل هذه الحالات “منخفض جدا”.

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