الخارجية القبرصية تشيد بجهود الكويت في تحقيق المصالحة الخليجية

أعربت وزارة الخارجية في جمهورية قبرص اليوم الجمعة عن ترحيبها بجهود دولة الكويت في سبيل رأب الصدع بين الاشقاء والتوصل الى اتفاق لتحقيق المصالحة الخليجية.وأشادت الوزارة في بيان نشر على حسابها بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي بالنتائج التي اسفرت عنها جهود دولة الكويت لتحقيق المصالحة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت دعم قبرص القوي للجهود الكويتية الهادفة “لاعادة الوحدة” منوهة بدور الولايات المتحدة الى جانب الكويت في هذا الاطار. وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كشف الاسبوع الماضي عن مباحثات “مثمرة” جرت أخيرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.