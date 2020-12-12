الغانم: على من تجاوزوا الـ 50 من أعمارهم ضرورة إجراء تحاليل تضخم «البروستاتا»

نصح رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة، د. محمد الغانم الرجال الذين تجاوزوا عمر 50 عاماً بضرورة إجراء تحاليل شاملة للكشف عن تضخم البروستاتا تجنباً لمضاعفاتها ، مؤكداً أن أمراض البروستاتا تنتشر في الكويت بشكل كبير.وقال الغانم إن أمراض البروستاتا الشائعة عند الرجال في الكويت تنقسم إلى نوعين، الأول بين الشباب من 20 – 40 عاما، على شكل التهاب بالبروستاتا. أما النوع الثاني، وهو الأكثر شيوعا، فبين من هم أكثر من 50 عاما، وهو عبارة عن تضخم في البروستاتا.وأضاف أن مضاعفات تضخم البروستاتا تنقسم إلى أعراض بولية والتهابات وآلام خلال التبول. ومن الأعراض البولية ضعف تدفق البول، وتقطيع البول، وتكراره، مع احتمال الاحتباس البولي، ومن مخاطر هذه الحالة ضعف عضلة المثانة، ما يؤدي إلى احتباس دائم، تكون حصوات المثانة البولية، كما أن بعض المرضى يصاب بفشل كلوي، بسبب الاحتباس البولي.أما فيما يخص طريقة علاج البروستاتا، فذكر الغانم أنها إما بالعلاج التحفظي أو الدوائي أو الجراحي، ويتم ذلك من خلال تقدير الطبيب المعالج ودرجة المرض ، فبعد تشخيص المريض ومعرفة التاريخ المرضي منه، يطلب الطبيب عمل سونار للمثانة البولية للبروستاتا لمعرفة حجمها ومن ثم الطلب من المريض إجراء تحليل وظائف الكلى والبول، للتأكد من عدم وجود التهابات في البول.وإذا كانت الأعراض خفيفة ننصح المريض بعدم الإكثار من شرب الماء قبل النوم بساعة إلى ساعتين مع المتابعة الدورية مع الطبيب المختص. وإذا كانت الأعراض متوسطة يتم صرف أدوية للمريض تساعد على ارتخاء عضلة المثانة لخروج البول بسلاسة ويسر، أو إعطائه أدوية تساعد على تصغير حجم البروستاتا إذا كان حجمها أكثر من 50 غراماً. أما في بعض الحالات والتي لا يستجيب المريض فيها للأدوية وإذا كان يعاني من حصوات في المثانة البولية مع التهابات متكررة في البول، فننصحه بإجراء جراحة عن طريق المنظار لكحت البروستاتا، وبعد ذلك وضع قسطرة لمدة 3 إلى 4 أيام، أو كحت البروستاتا بالليزر.