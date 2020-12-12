«المرور»: ضبط عدد من المركبات يقوم أصحابها بأعمال استهتار ورعونة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع المرور والعمليات تمكن من ضبط عدد من المركبات تقوم بأعمال استهتار ورعونة . وأوضحت الادارة أن أصحاب المركبات يقومون بالهروب واخفاء المركبات بعد القيام بأعمال الاستهتار في مخيم في منطقة صحراوية حيث تم عمل كمين محكم من قبل دوريات المرور وضبطهم وحجز المركبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.كما يدعو قطاع المرور والعمليات الجميع للإبلاغ عن اي اعمال استهتار ورعونة يتم مشاهدتها على هاتف الطواري 112 أو رقم الشكاوى على الواتساب : 99324092