الهلال الأحمر يوزع مساعدات على آلاف الأسر بلبنان





قالت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الجمعة إنها قامت بتوزيع مساعدات غذائية وعينية الى جانب توزيع بطانيات على آلاف الاسر اللبنانية واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () ان الجمعية تواصل من خلال هذه المساعدات جهودها الاغاثية استمرارا لتوجيهات القيادة الكويتية الرامية لتوفير الدعم الانساني للاشقاء وتوفير المستلزمات لهم.وأشار الى ان وفد الجمعية قام بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى لبنان وبالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني بتسليم 1500 حصة غذائية وعينية الى جانب ألفي بطانية ل(جمعية دير الصليب) المتضررة من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في اغسطس الماضي والتي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.ولفت الى ان الجمعية وزعت أيضا 1500 حصة غذائية وعينية الى جانب ألفي بطانية على اسر اللاجئين الفلسطينيين في مخيم (البداوي) شمالي لبنان.وقال ان الجمعية قامت كذلك بتوزيع مساعدات غذائية وعينية وبطانيات بالاضافة الى كسوة على 1500 اسرة لاجئة سورية في لبنان.وأكد العنزي حرص جمعية الهلال الاحمر الكويتي على توفير ما امكن من الدعم الانساني للأشقاء في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشة الصعبة.