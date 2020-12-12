بطولة مصر.. فوز معنوي للزمالك على “المقاولون العرب”

حقق الزمالك فوزًا معنويًا على حساب مضيفه المقاولون العرب بنتيجة 2-صفر، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم السبت.

وأنهى الزمالك بهذا الفوز مسلسل أزماته الفنية عقب خسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا لصالح غريمه التقليدي الأهلي، وخروجه من مسابقة كأس مصر التى يحمل لقبها من نصف النهائي.

كما يأتي الفوز في ظل أزمة إدارية عقب حل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، وتحويله للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية وإدارية.

وسجل هدف فوز الزمالك خالد الحسيني، مدافع المقاولون، بالخطأ في مرماه (27)، وأضاف مصطفي محمد الهدف الثاني (90+2) في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية.

وكان الشوط الأول متواضعا فنيًا، حيث تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وانحسر اللعب أغلب فتراته في وسط الملعب، وغابت الفاعلية الهجومية بفعل الحذر الدفاعي من الجانبين، حتى الدقيقة 27، ومن عرضية مصطفى محمد حولها محمود علاء رأسية أبعدها محمود أبو السعود، وارتطمت بزميله الحسيني وسكنت شباكه، لتعلن عن هدف أول للضيوف.

بعد الهدف تخلى لاعبو المقاولون عن حذرهم الدفاعي سعيا لإدراك التعادل، إلا أن محاولاتهم لم تكتمل نظرا للتكتل الدفاعي للاعبي الزمالك.

وكاد الحسيني يضيف هدفا ثانيا للضيوف (64)، بعدما حاول إبعاد الكرة من أمام مرماه ارتدت من القائم، وسددها مصطفى محمد وأبعدها أبو السعود إلى ركنية بصعوبة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بد الضائع أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لفريقه بتسديدة قوية تمر على يسار أبو السعود.

وأنهى الزمالك بهذا الفوز مسلسل أزماته الفنية عقب خسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا لصالح غريمه التقليدي الأهلي، وخروجه من مسابقة كأس مصر التى يحمل لقبها من نصف النهائي.

كما يأتي الفوز في ظل أزمة إدارية عقب حل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، وتحويله للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية وإدارية.

وسجل هدف فوز الزمالك خالد الحسيني، مدافع المقاولون، بالخطأ في مرماه (27)، وأضاف مصطفي محمد الهدف الثاني (90+2) في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية.

وكان الشوط الأول متواضعا فنيًا، حيث تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وانحسر اللعب أغلب فتراته في وسط الملعب، وغابت الفاعلية الهجومية بفعل الحذر الدفاعي من الجانبين، حتى الدقيقة 27، ومن عرضية مصطفى محمد حولها محمود علاء رأسية أبعدها محمود أبو السعود، وارتطمت بزميله الحسيني وسكنت شباكه، لتعلن عن هدف أول للضيوف.

بعد الهدف تخلى لاعبو المقاولون عن حذرهم الدفاعي سعيا لإدراك التعادل، إلا أن محاولاتهم لم تكتمل نظرا للتكتل الدفاعي للاعبي الزمالك.

وكاد الحسيني يضيف هدفا ثانيا للضيوف (64)، بعدما حاول إبعاد الكرة من أمام مرماه ارتدت من القائم، وسددها مصطفى محمد وأبعدها أبو السعود إلى ركنية بصعوبة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بد الضائع أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لفريقه بتسديدة قوية تمر على يسار أبو السعود.