دبلوماسي تشيكي يشيد بجهود الكويت لحل الخلاف الخليجي





اشاد مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية التشيكية بيتر هلاديك اليوم الجمعة بجهود دولة الكويت لحل الخلاف الخليجي.جاء ذلك خلال لقاء عقده هلاديك في العاصمة براغ مع سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري حيث ثمن الدبلوماسي التشيكي الجهود التي بذلتها دولة الكويت في إطار المصالحة الخليجية.من جانبه أكد السفير الهاجري لوكالة الانباء الكويتية () حرص دولة الكويت وجمهورية التشيك على دعم الاستقرار والسلام وحل الخلافات عبر الحوار والعمل السياسي.يذكر وزير الخارجية التشيكي توماش بيتريتشيك ثمن مؤخرا جهود الوساطة الكويتية – الامريكية في إطار المصالحة الخليجية.كما أشاد الاتحاد الأوروبي السبت الماضي بالجهود التي تبذلها دولة الكويت في سبيل حل الأزمة الخليجية وتحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.