رئيس “الشؤون الخارجية” بالبرلمان الايطالي يشيد بجهود الكويت لحل الخلاف الخليجي





أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (البرلمان) الايطالي بييرو فاسينو اليوم الجمعة بدور دولة الكويت المحوري في حل الخلاف الخليجي بالاضافة إلى بؤر التوتر الأخرى عبر الحوار والعمل السياسي.وذكرت سفارة دولة الكويت لدى ايطاليا في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية () نسخة منه أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده سفير دولة الكويت بروما الشيخ عزام الصباح مع فاسينو بمقر مجلس النواب الايطالي لبحث التطورات الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وقال البيان ان رئيس اللجنة البرلمانية أشاد في هذا السياق بالجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الكويت والتقدم الناجح الذي حققته نحو انهاء الخلاف الخليجي بفضل سياستها المتوازنة الحكيمة.وأكد اهتمام ايطاليا على مختلف المستويات الحكومية والبرلمانية واستمرارها بدعم الملف الكويتي لدى الاتحاد الأوروبي بشأن اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة السفر الى منطقة شنغن الأوروبية.ومن ناحيته أثنى الشيخ عزام الصباح على مواقف إيطاليا الإيجابية تجاه الكويت مشيرا إلى ان الكويت وايطاليا على نفس النهج في دعم الاستقرار والسلام وحل الخلافات عبر الحوار والعمل السياسي.وأكد أن جهود الكويت لحل الخلاف الخليجي “تستند على حكمة قادة دول مجلس التعاون وإيمانهم بوحدته كحتمية استراتيجية في التعامل مع التحديات والاستحقاقات الدولية”.