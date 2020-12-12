مليارا دولار “تجري” في مدريد الليلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، السبت، مواجهة قوية تجمع قطبي العاصمة الإسبانية الريال وأتلتيكو في ديربي مدريد، بالجولة الثالثة عشرة من “الليغا”.

ويتصدر “الجار الأصغر” أتلتيكو مدريد الترتيب بـ26 نقطة من 10مباريات، بينما يحل ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

ووفق ما نشرت صحيفة “آس” الإسبانية، السبت، تتجاوز قيمة لاعبي الفريقين معا مليار ونصف مليار يورو (نحو 1.82 مليار دولار)، إذ تبلغ القيمة السوقية لـ”الميرنغي” 842 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي “الروخيبلانكوس” 776 مليون يورو.

ورغم تفوق عناصر ريال مدريد على عناصر أتلتيكو مدريد في إجمالي القيمة السوقية، إلا أن لاعبي الأبيض والأحمر يمتلكون اللاعبين صاحبي القيمة السوقية الأعلى في الديربي.

وحسب ما نقلت “آس” عن موقع “ترانسفيرماركت”، فإن جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، يتصدر لاعبي الفريقين فيما يتعلق بالقيمة بـ 100 مليون يورو، وهو بالمناسبة يتساوى مع النجم البرتغالي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في صدارة قمة أعلى لاعبي الدوري الإسباني.

ويحتل مركز الوصافة لاعب آخر من أتلتيكو مدريد، هو حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، إذ تبلغ قيمته 90 مليون يورو.

ثم يأتي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، في المركز الثالث بقائمة أعلى لاعبي ديربي مدريد قيمة بـ75 مليون يورو.

ويمتلك ريال مدريد 7 لاعبين تساوي قيمتهم السوقية أو تتجاوز الـ 50 مليون يورو هم: كورتوا (75 مليون يورو)، رافاييل فاران (70 مليون يورو)، فيديريكو فالفيردي (70 مليون يورو)، كاسيميرو (65 مليون يورو)، إدين هازارد (60 مليون يورو)، توني كروس (50 مليون يورو) وفينيسيوس جونيور (50 مليون يورو).

وفي أتلتيكو مدريد يتواجد 6 لاعبين تساوي قيمتهم السوقية، أو تتجاوز الـ50 مليون يورو، هم: جواو فيليكيس (100 مليون يورو)، أوبلاك (90 مليون يورو)، ساؤول نيجيز (70 مليون يورو)، خوسيه ماريا خيمينيز (70 مليون يورو)، كوكي (60 مليون يورو) ورينان لودي (50 مليون يورو).

وحسب “آس” يحدد موقع “ترانسفيرماركت” القيم السوقية للاعبين بناءً على عوامل عدة، منها الأداء والسن، مما يعني أنه كلما تقدم اللاعب في العمر كلما تراجعت قيمته السوقية “نظريا”.

ويتصدر “الجار الأصغر” أتلتيكو مدريد الترتيب بـ26 نقطة من 10مباريات، بينما يحل ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

ووفق ما نشرت صحيفة “آس” الإسبانية، السبت، تتجاوز قيمة لاعبي الفريقين معا مليار ونصف مليار يورو (نحو 1.82 مليار دولار)، إذ تبلغ القيمة السوقية لـ”الميرنغي” 842 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي “الروخيبلانكوس” 776 مليون يورو.

ورغم تفوق عناصر ريال مدريد على عناصر أتلتيكو مدريد في إجمالي القيمة السوقية، إلا أن لاعبي الأبيض والأحمر يمتلكون اللاعبين صاحبي القيمة السوقية الأعلى في الديربي.

وحسب ما نقلت “آس” عن موقع “ترانسفيرماركت”، فإن جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، يتصدر لاعبي الفريقين فيما يتعلق بالقيمة بـ 100 مليون يورو، وهو بالمناسبة يتساوى مع النجم البرتغالي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في صدارة قمة أعلى لاعبي الدوري الإسباني.

ويحتل مركز الوصافة لاعب آخر من أتلتيكو مدريد، هو حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، إذ تبلغ قيمته 90 مليون يورو.

ثم يأتي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، في المركز الثالث بقائمة أعلى لاعبي ديربي مدريد قيمة بـ75 مليون يورو.

ويمتلك ريال مدريد 7 لاعبين تساوي قيمتهم السوقية أو تتجاوز الـ 50 مليون يورو هم: كورتوا (75 مليون يورو)، رافاييل فاران (70 مليون يورو)، فيديريكو فالفيردي (70 مليون يورو)، كاسيميرو (65 مليون يورو)، إدين هازارد (60 مليون يورو)، توني كروس (50 مليون يورو) وفينيسيوس جونيور (50 مليون يورو).

وفي أتلتيكو مدريد يتواجد 6 لاعبين تساوي قيمتهم السوقية، أو تتجاوز الـ50 مليون يورو، هم: جواو فيليكيس (100 مليون يورو)، أوبلاك (90 مليون يورو)، ساؤول نيجيز (70 مليون يورو)، خوسيه ماريا خيمينيز (70 مليون يورو)، كوكي (60 مليون يورو) ورينان لودي (50 مليون يورو).

وحسب “آس” يحدد موقع “ترانسفيرماركت” القيم السوقية للاعبين بناءً على عوامل عدة، منها الأداء والسن، مما يعني أنه كلما تقدم اللاعب في العمر كلما تراجعت قيمته السوقية “نظريا”.