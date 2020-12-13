«التعليم العالي» تسمح للمبتعثين بالخارج استكمال العام الجامعي 2020/2021 «عن بعد»

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية اليوم الأحد السماح بالدراسة لاستكمال العام الجامعي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد للطلبة المبتعثين للدراسة خارج دولة الكويت وفق العبء الدراسي المحدد من قبل الجامعة المقيدين بها.وقالت الوكيلة المساعدة للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدث الرسمي باسم الوزارة فاطمة سنان في تصريح صحفي إن الوزارة أقرت السماح باستكمال الدراسة واستمرار صرف رواتب الطلبة المبتعثين الدارسين بنظام التعليم عن بعد والراغبين في عدم الالتحاق بمقر البعثة لربيع 2021.وأوضحت سنان أن اتخاذ هذه القرارات يصب في مصلحة الطلبة متمنين منهم الالتزام بالتوصيات الصحية الصادرة من وزارةالصحة ومنظمة الصحة العالمية حرصا على صحتهم لخطورة الأوضاع الصحية المنتشرة في أنحاء العالم نتيجة لوباء كورونا المستجد (كوفيد 19).