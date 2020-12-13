«الداخلية»: اختتام الدورة التأسيسية لأمن الموانئ.. ودورة اللغة الفرنسية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن إستراتيجية المؤسسة الأمنية في رفع كفاءة منتسبيها وتطوير أدائهم والاطلاع على آخر المستجدات الأمنية مع الحرص على اتخاذ الإشتراطات والاجراءات الصحية.وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافد اللواء منصور العوضي، اختتم مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن المنافذ الدورة التأسيسية لأمن المواني والتي شارك فيها عدد من الضباط وضباط الصف من الإدارة العامة لأمن الموانی ، وقد حاضر فيها العقيد محمد فوزي الطراروه ، بالإضافة إلى اختتام دورة اللغة الفرنسية والتي حاضر فيها النقيب فرح الرمیح . ومن جانبه هنا اللواء / العوضي المشاركين لاجتيازهم الدورات التدريبية مؤكدا على اهميتها في رفع المستوى الوظيفي لمنتسبي المؤسسة الأمنية ورفع كوادرهم المهنية ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء الخدمة المواطنين والمقيمين .