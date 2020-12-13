«السكنية» تستلم 9 مباني عامة في مشروع «شرق تيماء»

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الاستلام الابتدائي لـ«9» مباني من المباني العامة في مشروع شرق تيماء الاسكاني وفق قانون «لمن باع بيته».وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي لها أنها استلمت عدد «1» مسجد محلي ومبنى سكن الإمام والمؤذن، عدد «1» مجموعة محلات وعدد «7» محطات كهرباء فرعية نموذج «4T» ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة عدد «509» بيت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء الاسكاني.وذكرت «السكنية» انها بصدد القيام بالمعاينة الموقعية للأعمال من قبل اللجنة المشكلة للاستلام الابتدائي الجزئي قبل التسليم الفعلي للأعمال في المشروع.