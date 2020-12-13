محليات

«الصحة» ترخص استخدام الطوارئ للقاح «فايزر – بيونتك» المضاد لـ«كورونا»

منذ ساعة واحدة
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد إصدارها ترخيص استخدام الطوارئ للقاح (فايزر – بيونتك) المضاد لفيروس كوروناالمستجد (كوفيد-19) بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي إن هذا الترخيص جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية مؤكدا ان اللجنة اجرت تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة لهذا اللقاح.وأضاف البدر أن اللجنة قامت أيضا بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته مع التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.وذكر أن عملية المراجعة شملت ايضا جميع الجوانب الفنية والعلمية مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه فضلا عن متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

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