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اللصوص “فعلوها” أثناء جنازة باولو روسّي

منذ ساعة واحدة
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كشفت تقارير إعلامية أن منزل باولو روسّي تعرض للسرقة، أثناء تشييع جثمان أسطورة كرة القدم الإيطالية الراحل.

وأقيمت جنازة روسّي السبت، في فيتشنزا شمالي البلاد، بعد يومين من وفاته التي صدمت المجتمع الكروي الإيطالي والعالمي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، إن فيدريكا كابليتي زوجة روسّي اكتشفت أن اللصوص اقتحموا المنزل عندما عادت إليه بعد الجنازة، مستغلين أنه كان فارغا.

وفتحت شرطة المدينة تحقيقا في الحادث، وأكدت أن ساعة تخص روسّي كانت بين المفقودات.

وتعرف العالم على روسّي من خلال كأس العالم 1982 في إسبانيا، التي حصدها منتخب “الأتزوري” وكان الراحل هدافها ونجمها الأبرز.

وفي المرحلة الأخيرة من حياته، كان روسّي يعمل كمحلل للمباريات في محطة “راي سبورت” الرياضية الإيطالية.

وأقيمت جنازة روسّي السبت، في فيتشنزا شمالي البلاد، بعد يومين من وفاته التي صدمت المجتمع الكروي الإيطالي والعالمي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، إن فيدريكا كابليتي زوجة روسّي اكتشفت أن اللصوص اقتحموا المنزل عندما عادت إليه بعد الجنازة، مستغلين أنه كان فارغا.

وفتحت شرطة المدينة تحقيقا في الحادث، وأكدت أن ساعة تخص روسّي كانت بين المفقودات.

وتعرف العالم على روسّي من خلال كأس العالم 1982 في إسبانيا، التي حصدها منتخب “الأتزوري” وكان الراحل هدافها ونجمها الأبرز.

وفي المرحلة الأخيرة من حياته، كان روسّي يعمل كمحلل للمباريات في محطة “راي سبورت” الرياضية الإيطالية.

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