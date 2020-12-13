بلدية «الأحمدي»: تحرير 303 مخالفة لمحلات وأنشطة متنوعة.. نوفمبر الماضي

إستعرض مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.سعود الدبوس في تصريح صحافي له الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي من حيث تكثيف الجولات الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب إنتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.وأشار الدبوس إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة أسفرت عن توجيه 250 تنبيها وإنذارا وتعهدا لبقالات بالسكن الإستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 139 مخالفة لمحلات ، 164 مخالفة لأنشطه متنوعه إلى جانب رفع 67 لوحه إعلانية .ولفت إلى أن المفتشين بالفريق الرقابي بالمحافظة قاموا برفع 89 مركبة مهمله وسكراب إلى جانب الإفراج عن 160 سيارة .وأضاف بأن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات ، مشيرا في هذا الخصوص إلى غسيل وتعقيم 151346 حاويه مختلفة الأحجام وسلال متحركه نقل 51414 م3 من المخلفات وإزالة 97 مخيما من بر الأحمدي.