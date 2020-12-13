زيدان يشكر “الانتقادات”: جعلتنا أقوى

قال المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، إن فريقه استفاد من الانتقادات الموجهة ضده في الأسابيع الأخيرة، ليحقق الانتصار المهم بهدفين نظيفين على جاره وغريمه أتلتيكو مدريد، في مباراة قمة بالدوري الإسباني، السبت.

وقبل أقل من أسبوعين، كان ريال مدريد يعاني بعد خسارتين متتاليتين أمام ألافيس وشاختار دونيتسك الأوكراني، وكان على موعد مع مباريات صعبة أمام إشبيلية وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وأتلتيكو، وبدا أن مستقبل زيدان على المحك.

لكن الفريق الملكي فاز بالمباريات الثلاث، واقترب من العودة إلى المستوى الذي أظهره قرب نهاية الموسم الماضي وقاده لحصد لقب الدوري.

ويحتل ريال الآن المركز الثالث في الدوري بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد الفوز بهدفي كاسيميرو وداني كارفاخال: “لقد تألمنا من بعض الأشياء التي قيلت لكن هذا جعلنا أقوى. الانتقادات جزء من كرة القدم ويجب تعلم كيفية التعامل معها. لكن أهم شيء أننا نؤمن بما نفعله. واليوم أثبت ريال مدريد أنه يعرف كيف يلعب ويؤدي”.

وكان المدرب الفرنسي في حالة سعادة عارمة، وأشاد بالكثير من لاعبيه، وخص بالحديث ثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش، وقال إنهما يقدمان نفس المستوى الذي كان عليه النادي عندما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

لكن زيدان أكد على أن ريال لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل اللعب بمستوى ثابت.

وقال لاعب وسط ريال السابق: “أنا سعيد بكل شيء فعلناه في المباراة. لقد ضغطنا على المنافس بطول الملعب ولم نترك أتلتيكو يدخل أجواء المباراة. هذا أسبوع رائع وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم يثقون في أنفسهم”.

وأضاف “زيزو”: “لقد بنينا على ما فعلناه في آخر مباراتين ونافسنا بشكل رائع أغلب فترات المباراة. لكن لا يوجد ما يستحق الاحتفال لأننا لم نفز بعد بأي شيء”.

وقبل أقل من أسبوعين، كان ريال مدريد يعاني بعد خسارتين متتاليتين أمام ألافيس وشاختار دونيتسك الأوكراني، وكان على موعد مع مباريات صعبة أمام إشبيلية وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وأتلتيكو، وبدا أن مستقبل زيدان على المحك.

لكن الفريق الملكي فاز بالمباريات الثلاث، واقترب من العودة إلى المستوى الذي أظهره قرب نهاية الموسم الماضي وقاده لحصد لقب الدوري.

ويحتل ريال الآن المركز الثالث في الدوري بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد الفوز بهدفي كاسيميرو وداني كارفاخال: “لقد تألمنا من بعض الأشياء التي قيلت لكن هذا جعلنا أقوى. الانتقادات جزء من كرة القدم ويجب تعلم كيفية التعامل معها. لكن أهم شيء أننا نؤمن بما نفعله. واليوم أثبت ريال مدريد أنه يعرف كيف يلعب ويؤدي”.

وكان المدرب الفرنسي في حالة سعادة عارمة، وأشاد بالكثير من لاعبيه، وخص بالحديث ثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش، وقال إنهما يقدمان نفس المستوى الذي كان عليه النادي عندما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

لكن زيدان أكد على أن ريال لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل اللعب بمستوى ثابت.

وقال لاعب وسط ريال السابق: “أنا سعيد بكل شيء فعلناه في المباراة. لقد ضغطنا على المنافس بطول الملعب ولم نترك أتلتيكو يدخل أجواء المباراة. هذا أسبوع رائع وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم يثقون في أنفسهم”.

وأضاف “زيزو”: “لقد بنينا على ما فعلناه في آخر مباراتين ونافسنا بشكل رائع أغلب فترات المباراة. لكن لا يوجد ما يستحق الاحتفال لأننا لم نفز بعد بأي شيء”.