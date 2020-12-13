سمو الأمير يبعث ببرقية تعزية إلى ملك مملكة البحرين





بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ عادل بن راشد بن عبدالله آل خليفة سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ عادل بن راشد بن عبدالله آل خليفة سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.