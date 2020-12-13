وزير الخارجية يستقبل السفيرة القيرغيزية.. بمناسبة انتهاء فترة عملها

استقبل وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية سفيرة الجمهورية القيرغيزية الصديقة سماركول أدامقولوفا بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى دولة الكويت.وأشاد الشيخ الدكتور أحمد الناصر خلال اللقاء بجهودها وإسهاماتها التي قدمتها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.وحضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد عبدالرحمن الشريم وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.