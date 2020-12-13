رياضة

وفاتان في 20 يوما.. منتخب جنوب إفريقيا يفقد لاعبا آخر

منذ ساعتين
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أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب إفريقيا، الأحد، وفاة مدافع المنتخب الوطني موتجيكا ماديشا في حادث سير وقع بمدينة جوهانسبرغ.

ماديشا (25 عاما) الذي كان برفقة شخص أخر عندما أصدمت سيارتهما بعمود لوحة إعلانات واشتعلت فيها النيران، لقي حتفه هو والراكب الآخر.

وينتمي ماديشا إلى نادي ماميلودي صنداونز بطل الدوري المحلي، ولعب 12 مباراة دولية مع منتخب البلاد الأول.

وكانت آخر مشاركة دولية له في تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام منتخب ساوتومي وبرينسيب في شهر نوفمبر الماضي.

وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في بيان: “لم أستوعب بعد ما سمعته. لكنها أخبار رهيبة بالنسبة لكرة القدم”.

وكان مدافع منتخب جنوب إفريقيا ونادي أمازولو السابق أنيلي نغكونغكا (33 عاما)، لقي مصرعه في حادث سير في 23 نوفمبر الماضي.

ماديشا (25 عاما) الذي كان برفقة شخص أخر عندما أصدمت سيارتهما بعمود لوحة إعلانات واشتعلت فيها النيران، لقي حتفه هو والراكب الآخر.

وينتمي ماديشا إلى نادي ماميلودي صنداونز بطل الدوري المحلي، ولعب 12 مباراة دولية مع منتخب البلاد الأول.

وكانت آخر مشاركة دولية له في تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام منتخب ساوتومي وبرينسيب في شهر نوفمبر الماضي.

وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في بيان: “لم أستوعب بعد ما سمعته. لكنها أخبار رهيبة بالنسبة لكرة القدم”.

وكان مدافع منتخب جنوب إفريقيا ونادي أمازولو السابق أنيلي نغكونغكا (33 عاما)، لقي مصرعه في حادث سير في 23 نوفمبر الماضي.

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