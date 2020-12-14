الحكومات الكويتية الـ37 خلال 58 عاماً من التاريخ السياسي

مع اعلان تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت تكون مسيرة الحياة السياسية قد شهدت تشكيل 37 حكومة على مدار 58 عاما بدأت أولاها في يناير عام 1962 خلال عهد الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه.ويأتي اعلان التشكيل بعد ان كلف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الثامن من الشهر الجاري سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.ويستعرض التقرير الآتي تسلسلا زمنيا للحكومات ال 37 في تاريخ البلاد منذ عهد سمو امير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح الى الحكومة الحالية في عهد سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.الحكومات في عهد سمو امير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح والحكومة الأولى سميت (الحكومة الانتقالية) وشكلت في 17 يناير 1962 وترأسها أيضا سمو امير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا حملوا حقائب وزارية إضافة الى ثلاثة وزراء عينوا أعضاء في المجلس التأسيسي وكان الهدف من تشكيلها وضع دستور للبلاد وانتهت الحكومة بانتهاء هذه المهمة في 27 يناير 1963.وتشكلت الحكومة الثانية في 28 يناير 1963 برئاسة سمو الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 15 وزيرا واستمرت حتى 5 ديسمبر 1964.وفي 6 ديسمبر 1964 تشكلت الحكومة الثالثة برئاسة سمو الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 14 وزيرا منهم أربعة وزراء منتخبين وهي الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ الحكومات الكويتية اذ انتهت في 2 يناير 1965 بعد تشكيلها ب 28 يوما لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة نتيجة وجود خطأ في اختيار بعض الوزراء يتعارض مع نص المادة 131 من الدستور.وتشكلت الحكومة الرابعة في 3 يناير 1965 برئاسة سمو الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 13 وزيرا منهم اثنان بالانتخاب واستمرت في ممارسة عملها حتى وفاة أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم الصباح في نوفمبر من العام نفسه مما استدعى انتهاء عمل الحكومة في 3 ديسمبر 1965.الحكومات في عهد سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح: بعد تولي المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد تشكلت الحكومة الخامسة في 4 ديسمبر 1965 برئاسة سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الامة وانتهى عملها في 3 فبراير 1967 حين قدمت استقالتها دستوريا بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.وتشكلت الحكومة السادسة في 4 فبراير 1967 برئاسة سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 14 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الامة واستمرت في ممارسة عملها حتى 1 فبراير 1971 عندما تقدمت باستقالتها طبقا للدستور وتمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.واتسمت الحكومة السابعة أيضا بالاستقرار في العمل واستكمال المدة القانونية المحددة بأربع سنوات اذ تشكلت في 2 فبراير 1971 برئاسة سمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم نائبان من مجلس الأمة واستمرت في عملها حتى 8 فبراير 1975 عندما قدمت استقالتها بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.وفي 9 فبراير 1975 تشكلت الحكومة الثامنة برئاسة سمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الامة واستمرت حتى 5 سبتمبر 1976 حيث صدر مرسوم أميري في أغسطس من العام نفسه بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري نتيجة تأزم العلاقة بين المجلس والحكومة.وتشكلت الحكومة التاسعة خلال فترة حل مجلس الأمة في 6 سبتمبر 1976 برئاسة سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 18 وزيرا لكن بسبب وفاة سمو الأمير الشيخ صباح السالم الصباح في ديسمبر 1978 وتولي سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد الصباح مقاليد الحكم في البلاد انتهى عمل هذه الحكومة في 15 فبراير 1978.الحكومات في عهد سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح: بدأت الحكومة العاشرة مهام أعمالها في 16 فبراير 1978 برئاسة سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 18 وزيرا واستمرت حتى 3 مارس 1981 حيث استقالت الحكومة دستوريا بعد عودة الحياة النيابية للكويت بإعلان إجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.أما الحكومة الحادية عشرة فتشكلت في 4 مارس 1981 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة واستمرت حتى 2 مارس 1985 حين قدمت استقالتها تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.وتشكلت الحكومة الثانية عشرة في 3 مارس 1985 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الامة ولم يستمر عمرها سوى 16 شهرا اذ استقالت في 11 يوليو 1986 عقب حل مجلس الأمة في ذلك العام.وفي 12 يوليو 1986 تشكلت الحكومة الثالثة عشرة برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 21 وزيرا حيث استحدثت خمس وزارات جديدة واستمرت في عملها حتى 19 يونيو 1990 حين تقدمت باستقالتها بعد انتهاء انتخابات المجلس الوطني وإعلان تشكيل المجلس الجديد.وتشكلت الحكومة الرابعة عشرة في 20 يونيو 1990 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وعضوية 22 وزيرا.وبالرغم من تعرض الكويت لمحنة الغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس من العام نفسه فقد استمرت هذه الحكومة في القيام بأعمالها من مدينة الطائف السعودية حتى تحرير البلاد حيث تقدمت الحكومة باستقالتها في 19 ابريل 1991 تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار.وبعد التحرير شكلت الحكومة الخامسة عشرة (الحكومة الاولى بعد التحرير) أو كما يطلق عليها حكومة إعادة البناء والتعمير في 20 ابريل 1991 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 20 وزيرا واستمرت في ممارسة عملها حتى 16 أكتوبر 1992 عندما تقدمت باستقالتها تمهيدا لعودة العمل بالدستور وعودة الحياة النيابية ممثلة بانتخابات مجلس الأمة الجديد.وتشكلت الحكومة السادسة عشرة في 17 أكتوبر 1992 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم ستة من نواب مجلس الامة واستمرت حتى 14 اكتوبر 1996 بعد انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.وفي 15 أكتوبر عام 1996 تشكلت الحكومة السابعة عشرة برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا منهم اربعة من نواب مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 21 مارس 1998 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أثر تقديم ثلاثة من النواب استجوابا لوزير الاعلام آنذاك الشيخ سعود ناصر الصباح ومن ثم التقدم بطلب طرح الثقة.وتشكلت الحكومة الثامنة عشرة في 22 مارس 1998 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا بينهم ثلاثة من نواب مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 12 يوليو 1999 بعد صدور المرسوم الاميري رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة. وفي 13 يوليو 1999 تشكلت الحكومة التاسعة عشرة برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 29 يناير 2001 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة بعد تقدم أحد النواب بطلب استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور سعد الهاشل. وتشكلت الحكومة العشرون في 14 فبراير 2001 برئاسة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لكنه لم يتمكن لظروفه الصحية التي استدعت سفره الى الخارج من تشكيل الحكومة فتولى هذه المهمة للمرة الاولى سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي اختار 15 وزيرا منهم ثلاثة من النواب في مجلس الامة.واستمرت هذه الحكومة في اداء أعمالها حتى 13 يوليو 2003 عندما تقدمت باستقالتها نتيجة استكمال مجلس الأمة مدته الدستورية وتمهيدا لانتخابات المجلس الجديد.وفي 14 يوليو 2003 تشكلت الحكومة الحادية والعشرون برئاسة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي تولى الرئاسة نتيجة مرض سمو الشيخ سعد العبد الله الصباح ما استدعى للمرة الاولى الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الحكومة.وضمت تلك الحكومة 15 وزيرا بينهم نائب واحد في مجلس الامة واستمرت في أداء مهامها حتى 8 فبراير 2006 اذ تقدمت باستقالتها في يناير من العام نفسه إثر وفاة سمو الامير الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.الحكومات في عهد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح: تشكلت الحكومة الثانية والعشرون في 9 فبراير 2006 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وانتهت أعمالها في 9 يوليو من العام نفسه نتيجة حل مجلس الأمة.وبعد اجراء الانتخابات البرلمانية تشكلت الحكومة الثالثة والعشرون في 10 يوليو 2006 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وقدمت استقالتها في 4 مارس 2007 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله الصباح الذي أفضى الى طلب طرح الثقة.وفي 25 مارس 2007 تشكلت الحكومة الرابعة والعشرون برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 19 مايو 2008 بعد حل مجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية جديدة.وتشكلت الحكومة الخامسة والعشرون في 28 مايو 2008 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة لكنها تقدمت في 25 نوفمبر 2008 باستقالتها بعد تقدم مجموعة من النواب بطلب استجواب رئيس الحكومة وقد قبل سمو الامير الاستقالة واستمرت الحكومة في تصريف أعمالها حتى 22 يناير 2009.وفي 23 يناير 2009 تشكلت الحكومة السادسة والعشرون برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 28 مايو 2009 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة الذي تم على إثره حل المجلس.وتشكلت الحكومة السابعة والعشرون في 29 مايو 2009 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 7 مايو 2011 بعد تزايد الاستجوابات المقدمة الى الوزراء من أعضاء مجلس الامة.وفي 8 مايو 2011 تشكلت الحكومة الثامنة والعشرون برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 29 نوفمبر من العام نفسه نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد تقديم أعضاء مجلس الأمة للعديد من الاستجوابات ومن ثم حل مجلس الأمة.وتشكلت الحكومة التاسعة والعشرون في 13 ديسمبر 2011 برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وهي الحكومة الأولى له وتعد ضمن نطاق حكومة (تصريف الأعمال) حيث عهد إليها خلال عمرها القصير الذي لم يتجاوز شهرين مهمة تصريف العاجل من أمور الدولة والاشراف على عملية سير الانتخابات البرلمانية وضمت 10 وزراء وانتهت في 13 فبراير 2012.وفي 14 فبراير 2012 تشكلت الحكومة الثلاثون برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة.وعلى عكس الحكومات السابقة فقد انتهت هذه الحكومة نتيجة حكم من المحكمة الدستورية قضى بإبطال عملية الانتخابات برمتها وعدم صحة عضوية من فاز فيها وعودة المجلس المنحل لممارسة أعماله بقوة الدستور ما أدى الى استقالة الحكومة وانتهاء مهامها في 18 يوليو 2012.وتشكلت الحكومة الحادية والثلاثون في 19 يوليو 2012 برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 13 وزيرا وانتهت أعمالها في 10 ديسمبر 2012 بعد حل مجلس الأمة بسبب تعذر عقد جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها ومن ثم صدور مرسوم الصوت الواحد والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.وفي 11 ديسمبر 2012 تشكلت الحكومة الثانية والثلاثون برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة.ولم تستمر هذه الحكومة سوى 7 أشهر تقريبا اذ صدر في 16 يونيو 2013 حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان عملية الانتخابات التي جرت في ديسمبر 2012 استنادا الى عدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومن ثم اعادة الانتخابات البرلمانية في 27 يوليو 3013 ثم تقدمت الحكومة باستقالتها في اليوم التالي لاعلان نتائج الانتخابات.وتشكلت الحكومة الثالثة والثلاثون في 4 أغسطس 2013 برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 28 نوفمبر 2016.وفي 10 ديسمبر 2016 تشكلت الحكومة الرابعة والثلاثون برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وتقدمت الحكومة باستقالتها في 30 نوفمبر 2017 بعد تأزم العلاقة بين السلطتين عقب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة استجوابات لعدد من الوزراء.وتشكلت الحكومة الخامسة والثلاثون في 11 ديسمبر 2017 برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة وتقدمت الحكومة باستقالتها في 14 نوفمبر 2019 بعد استقالة وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان عقب استجوابها وبعد تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح إثر استجواب مقدم أحد النواب. وفي 17 ديسمبر عام 2019 تشكلت الحكومة السادسة والثلاثون برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى وضمت 15 وزيرا اثنان منهم من نواب مجلس الأمة وشهدت دخول ثلاث نساء إلى التشكيلة الحكومية.