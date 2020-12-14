القبض على نجم منتخب هولندا بعد تورطه في “حادث طعن”

ألقت السلطات الهولندية القبض على نجم أياكس أمستردام ومنتخب هولندا كوينسي برومس، على خلفية تورطه في حادث طعن لأحد أقاربه، ارتكبه قبل أشهر.

وغاب برومس عن تدريبات ناديه الأحد بعد أن تم إيقافه من قبل السلطات، بسبب طعنه لقريب له في تجمع عائلي في يوليو الماضي، وفقا لصحيفة “دي تلغراف” الهولندية.

وحسب المصدر، فإن برومس أقام تجمعا عائليا شهد خلافا مع الضحية، ثم تطور الخلاف ليقدم بعدها اللاعب الدولي الشاب على طعن قريبه.

وتجري الشرطة تحقيقاتها بعد أن وجه قريبه تهما له، حيث تعرض لإصابات خطيرة من جراء الحادث.

وقد تؤثر الواقعة على مستقبل اللاعب مع فريقه أياكس أمستردام ومنتخب هولندا، خاصة إذا ما ثبتت التهم ضده.

يذكر أن الجناح الهولندي مثّل منتخب بلاده في 47 مباراة سجل فيها 7 أهداف، وكان من العناصر الرئيسية لـ”الطواحين” خلال الفترة الماضية.

وغاب برومس عن تدريبات ناديه الأحد بعد أن تم إيقافه من قبل السلطات، بسبب طعنه لقريب له في تجمع عائلي في يوليو الماضي، وفقا لصحيفة “دي تلغراف” الهولندية.

وحسب المصدر، فإن برومس أقام تجمعا عائليا شهد خلافا مع الضحية، ثم تطور الخلاف ليقدم بعدها اللاعب الدولي الشاب على طعن قريبه.

وتجري الشرطة تحقيقاتها بعد أن وجه قريبه تهما له، حيث تعرض لإصابات خطيرة من جراء الحادث.

وقد تؤثر الواقعة على مستقبل اللاعب مع فريقه أياكس أمستردام ومنتخب هولندا، خاصة إذا ما ثبتت التهم ضده.

يذكر أن الجناح الهولندي مثّل منتخب بلاده في 47 مباراة سجل فيها 7 أهداف، وكان من العناصر الرئيسية لـ”الطواحين” خلال الفترة الماضية.