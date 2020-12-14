«الهلال الأحمر» تسير طائرة اغاثة محملة بـ40 طنا للاشقاء في السودان

أعلنت جمعية الھلال الأحمر الكويتية اليوم الاثنين اقلاع طائرة اغاثة محملة ب 40 طنا من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية () إن تسيير هذه الرحلة يأتي فى إطار المساعدات والجهود الإنسانية التي تقدمها الكويت للدول الشقيقة والصديقة في الحالات الطارئة والاستثنائية لاسيما للاشقاء في السودان الذي تعرض لفيضانات موخرا نتيجة الأمطار الغزيرة.وأكد المعراج أن الكويت تبذل جهودا كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة والعمل مع الشركاء هناك للحد من تفاقم آثار الفيضانات مشيرا إلى أن وفد الجمعية يقوم بدور كبير في مساعدة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم الضرورية في المرحلة الحالية.وذكر ان طائرة الاغاثه تحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة اضافة الى كراسي متحركة وادوية وملابس وبطانيات.وقال ان فريق الجمعية سيعزز من وجوده الميداني بالسودان للاشراف على توزيع مواد الإغاثة المختلفة وتلبية احتياجات المتضررين وتعزيز جهود السلطات السودانية في ظل الظروف القائمة.وأعرب عن بالغ شكره للمتبرعين لحملة (أغيثوا السودان) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية موضحا ان الجمعية تنسق مع سفارة دولة الكويت في السودان والهھلال الأحمر السوداني للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لتوفير ومساعدة المتضررين بشكل عاجل. واشاد المعراج بدور وزارة الدفاع الكويتية لتسخيرهھا الطائرات بدور وزارة الخارجية الكويتية على مساهمتها في انجاح هذه المهمة.