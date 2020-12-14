الوزيرة الفارس: ثقة غالية وتكليف وطني يتطلب التعاون نحو الإصلاح والتنمية





أعربت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس عن شكرها للثقة التي منحها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه و سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتولي حقيبتي وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية.وقالت الفارس في تصريح صحفي اليوم الاثنين عقب صدور المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد وأداء اليمين الدستورية أمام سمو الأمير ان توليها لحقيبتي (الأشغال) و(البلدية) هو ثقة غالية وتكليف وطني تسأل الله أن يوفقها من خلاله نحو تحقيق تطلعات القيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الارض الطيبة والمضي في خطى التنمية والإصلاح.وأكدت حرصها على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة نحو استكمال مسيرة الإنجاز والتنمية المنشودة في سبيل رفعة الوطن وخدمة المواطنين في المرحلة المقبلة.وأشارت الفارس الى ان هناك تحديات تتطلب العمل الجاد لتجاوزها من اجل استكمال معالجة الكثير من الملفات التي تهم الوطن والمواطن وهذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهود المخلصة في سبيل الإنجاز.ودعت الجميع للعمل بجد وإخلاص لخدمة الوطن الذي يستحق من الجميع الكثير من البذل والتضحية وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم لقيادة كويت المستقبل وتقديم كل ما يمكن من امكانات وخبرات لرفع اسم الكويت عاليا.