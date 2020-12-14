بلدية «حولي»: تحرير 319 مخالفة ورفع 131 مركبة.. نوفمبر الماضي

أكد مدير فرع بلدية محافظة حولي م.أحمد الهزيم أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن تحرير 319 مخالفة ، توجيه 134 إنذارا و تنبيها لبقالات بالسكن الإستثماري والأسواق الموازية والمطاعم بعد الكشف على 788 محل .وقال الهزيم في تصريح صحفي بأن الفرق الرقابيه بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة كثفت من جولاتها الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب إنتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.وأشار الهزيم إلى أن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات ، مشيرا إلى غسيل وتعقيم 11550 حاويه مختلفة الأحجام وسلال متحركه إلى جانب رفع 131 مركبة وقارب مهملين وسكراب والإفراج عن 61 سيارة .وأضاف الهزيم بإن الفرق الرقابية بقسم إزالة المخالفات وفريق الطوارئ بالمحافظة قاموا بتوجيه 20 إنذارا لتعديات على أملاك الدولة.ولفت إلى تواصل الجولات الميدانية للفرق الرقابيه بالمحافظة ، مؤكدا في هذا الخصوص إلى عدم تهاونهم في تطبيق اللوائح والنظم البلدية بحق المخالفين ، كما دعا أصحاب المحلات للإلتزام التام بالإشتراطات الصحية التي اقرتها السلطات الصحية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي حرصا على سلامتهم وسلامة الجمهور وتجنبا للمخالفة التي قد تصل إلى حد الغلق الإداري.