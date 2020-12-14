جمعية «صندوق اعانة المرضى» تنظم حملة جديدة للتبرع مع بنك الدم

في اطار الجهود الاجتماعية التي تبذلها جمعية صندوق اعانة المرضى بكافة اداراتها العاملة ينظم العمل التطوعي بجمعية صندوق إعانة المرضى حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى بمستشفيات الكويت تلبية للواجب الإنساني، وذلك بالتعاون مع بنك الدم وقالت المسئولة عن الحملة خديجة عبدالصمد ان الحملة تأتي في إطار الأنشطة والفعاليات الإنسانية التي تقوم بها الجمعية داخل مستشفيات الكويت، من حين لآخر وستقام الحملة الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 17 ديسمبر بمقر بنك الدم بمنطقة الجابرية تحت شعار ( فزعتكم ،، مرضانا بحاجتكم) وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء .مشيدة بالنجاح الذي حققته حملات التبرع السابقة وما صاحبها من اقبال طيب من المتبرعين الذين حرصوا على المشاركة محتسبين الاجر عند الله سبحانه تعالى. وثمنت السيدة خديجة عبدالصمد الشراكة المجتمعية من جانب وزارة الصحة وبنك الدم الذي يسعى لمد جذور التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني.ودعت عبدالصمد الجميع للمشاركة في انجاح الحملة لسد العجز في بنك الدم وخاصة الفصائل النادرة التي يعاني اصحابها من ظروف صحية طارئة تتطلب تغذيتهم بكميات من الدم لانقاذ حياتهم وتحصيل المتبرع على كم من الفوائد التي يعوضها الله لكل متبرع وتنشيط مراكز التبرع الذاتية في جسده.مؤكدة ان التبرع بالدم يدخل كما قال علماء الشريعة في قول الله تعالى ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) وهو من اعمال البر والخير راجية من كل راغب للتبرع الذهاب لمقر التبرع مصطحبا بطاقته المدنية حتى يتمكن من التبرع شاكرة ومقدرة المتبرعين الذين لم يبخلوا عن اخوانهم ولو بجزء من دماءهم.