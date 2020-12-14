سمو الأمير يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي حول العلاقات الأخوية

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد محمد حسين ووزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح حيث سلم وزير الخارجية بجمهورية العراق سموه رعاه الله رسالة خطية من أخيه رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي تضمنت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.