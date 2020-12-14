سمو الأمير يهنئ ملك البحرين بالذكرى الـ21 لتوليه مقاليد الحكم

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم مشيدا سموه بما حققته مملكة البحرين الشقيقة في عهد جلالته الميمون من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة وموفور العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.